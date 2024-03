Smart TV 4K Samsung da 43" quasi a metà prezzo, è una QLED

È di nuovo disponibile in sconto una delle migliori smart TV in circolazione. La Samsung QLED da 43″ 4K è tornata. La sua estetica è disarmante: a primo impatto già si nota che c’è della qualità.

Non passa in secondo piano il prezzo, oggi in calo di ben 350 € su Amazon per un totale di 449 €. Chiunque volesse acquistarla, può farlo anche con 5 rate.

La magnifica QLED di Samsung è al 44% di sconto solo su Amazon

L’ampio schermo da 43” è davvero bello esteticamente, soprattutto grazie ai bordi ridotti. Questa televisione di Samsung gode inoltre di una risoluzione spettacolare in 4K accompagnata dalla tecnologia QLED che conferisce all’immagine una nitidezza straordinaria. Il nuovo processore Quantum 4K Lite riesce a rendere tutto super fluido ed è questo il motivo principale per cui bisogna acquistare questa smart TV: non ci saranno bug di alcun genere.

Non c’è da discutere sulla qualità delle televisioni messe in commercio da Samsung in questi ultimi anni, le quali si sono confermate leader assolute. Il colosso sul coreano ha dimostrato di saperci fare e questo modello non è la prova ulteriore. Con 43″ qualsiasi utente può essere soddisfatto, siccome la visuale è molto ampia e soprattutto il 4K riesce ad avere libero sfogo. Il design è soddisfacente e l’integrazione con i vari assistenti vocali ancor di più.

Trovare un prodotto della stessa qualità per questo prezzo poi è davvero impossibile in questo momento. La Samsung QLED 4K è disponibile su Amazon con un costo di 449 € grazie al 44% di sconto ed è acquistabile anche in 5 rate mensili. Ovviamente ci sono due anni di garanzia.