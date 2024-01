Smart TV da 32 pollici in offerta a 153€: è tutto vero!

Non è mica un’impresa semplice trovare uno smart TV in linea con le proprie esigenze e, ovviamente, le proprie tasche. Per chiunque sia alla ricerca di una soluzione economica ma comunque valida, su eBay c’è un’occasione da non perdere. Il televisore smart di Akai da 32″ con risoluzione HD costa solo 153,76 euro (spedizione inclusa). Di listino costerebbe un po’ di più, ma utilizzando il codice promozionale CASA24 al momento del pagamento si ottiene un utile sconto.

Il televisore è venduto da satgroupsrl, venditore professionale con 99,7% di feedback positivi e oltre 70.000 recensioni.

Prezzo irrisorio per lo smart TV di Akai da 32 pollici ideali per gli spazi più piccoli (e chi vuole spendere poco)

Il televisore smart di Akai oggi acquistabile a poco più di 150€ è un modello entry-level pensato per chi cerca una soluzione affidabile ma a basso costo. La risoluzione è HD (720p), che su un pannello da 32″ potrebbe anche bastare per chi non ha troppe pretese. L’audio è ben bilanciato ed è affidato a due altoparlanti da 8W.

Nonostante il prezzo contenuto, il design dello smart TV è molto gradevole. Le cornici sono sottili e simmetriche su tre lati, solo quella inferiore è leggermente più spessa. La stabilità del televisore è garantita da due “piedini” laterali, come quelli che si vedono anche su modelli top di gamma di brand più noti e di spicco (Samsung, Sony e così via).

L’AKTV3234S (questo il modello del televisore) consente di guardare tutti i canali sul digitale terrestre (DVB-T2) e – essendo smart – spalanca le porte di tutte le principali piattaforme di streaming, come Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, NOW, DAZN e RaiPlay. Il sistema operativo è VIDAA OS.

Tra le varie porte a disposizione c’è anche un HDMI e questo significa che possono essere collegate anche le console di gioco, comprese PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.