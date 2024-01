Smart TV da 32" con Google TV su Amazon sotto i 180 €

Il grande sconto di oggi su Amazon riguarda una smart TV da 32″, quella di CHiQ. Disponibile grazie ad un’offerta a tempo con l’8%, vede il suo prezzo scendere vertiginosamente.

Basteranno solo 174,99 € per portarla a casa con due anni di garanzia e al massimo entro questo sabato.

La smart TV di CHiQ costa oggi l’8% in meno

Chi ama la buona qualità, non può non dare un’occhiata a questa smart TV oggi disponibile in sconto su Amazon. CHiQ ha realizzato un gran lavoro con questo prodotto da 32″ di ampiezza, dotato di risoluzione in full HD e di HDR. Oltre a questo, ricordiamo che a bordo c’è Google TV, proprio per avere una versatilità estrema. La televisione, in versione 2023, è dotata di Dolby Audio e Chromecast.

Non si può infine biasimare l’impatto estetico che fornisce questo prodotto, praticamente sprovvisto di bordi in tutte le sue angolature. È proprio per questo motivo che CHiQ viene ritenuta un’azienda molto moderna e al passo con i tempi.

Per qualcuno potrebbe sembrare assurdo doversi affidare ad un marchio semi sconosciuto di smart TV, ma a quanto pare lo hanno già fatto migliaia di persone. Sono infatti numerosi i pareri positivi proprio su Amazon riguardo a questa CHiQ, televisione in grado di adattarsi soprattutto negli ambienti piccoli. Le sue specifiche tecniche garantiscono infatti un’estrema versatilità ma anche una compatibilità davvero spiccata. Pur trattandosi di un marchio che qualcuno non conosceva fino a poco fa, non precluderà alcuna opportunità.

La smart TV che oggi Amazon rende disponibile, costa 174,99 € siccome c’è l’8% di sconto. Potrà arrivare a casa vostra al massimo entro sabato e con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.