Smart TV Hisense da 50" 4K a prezzo incredibile su Amazon (-12%)

Sono talmente numerosi gli esemplari di smart TV prodotti da Hisense, che ogni utente esistente potrebbe averne uno. Su Amazon ci sono diverse espressioni del concetto di televisione secondo questa azienda, ormai entrata nell’élite dei produttori.

L’esemplare oggi in vendita sul famoso sito e-commerce è quello da 50″ 4K con a bordo Alexa, ed è in sconto. Con il 12% in meno, gli utenti potranno pagarlo solo 379 €.

La smart TV Hisense con Dolby Vision e HDR10+

Questa fantastica smart TV da 50″ UHD 4K offre un’esperienza visiva di primo livello grazie al “knowhow” di Hisense. La sua risoluzione è di 3840 x 2160 pixel con il pannello VA che garantisce immagini di qualità superiore. È presente anche lo standard HDR10+. Grande nota di merito anche per il suo design sottile, caratterizzato da cornici ridotte in favore di un angolo di visione più ampio e moderno.

Con a bordo il sistema operativo VIDAA 5.0, la smart TV di Hisense è in grado di integrare app e giochi di varia natura e anche i controlli vocali. Questi sono disponibili anche con Alexa per una gestione ancora più intuitiva.

Per quanto riguarda la sintonizzazione, il televisore è equipaggiato con un Digitale Terrestre T2 e Satellitare S2 HEVC 10, compatibile con gli switch off effettuati ultimamente. Anche per quanto riguarda l’audio, la tecnologia DTS Virtual:X consente di avere il meglio.

Stavate aspettando proprio questo momento per acquistare una smart TV? A quanto pare avete fatto la scelta giusta. Oggi la Hisense da 50″ costa il 12% in meno e offre un prezzo finale di soli 379 € in promo. La consegna è prevista per questo mercoledì e ci sono due anni di garanzia.

