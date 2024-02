Con questo sconto, è davvero impossibile resistere alla tentazione. Lo smart TV QLED di Hisense da 50″ con risoluzione 4K oggi costa solo 369 euro, spedizione compresa. Si tratta di un prodotto di indubbia qualità che può contare su caratteristiche come il versatile sistema operativo VIDAA, il supporto al Dolby Vision e l’integrazione di Alexa.

Nuovo smart TV? Quello di Hisense QLED 4K da 50″ oggi è ad un prezzo fantastico

La 50E77KQ è uno dei più gettonati smart TV di Hisense, un brand sinonimo di assoluta qualità (anche) in questo settore. Il televisore è dotato di un display QLED (Quantum-dot Light Emitting Diode) con risoluzione UHD (3840 x 2160 pixel) che offre una qualità dell’immagine superiore rispetto ai tradizionali display a LED.

La TV ha una diagonale da 50 pollici e un design sottile e moderno. Inoltre, la TV è dotata di molte funzionalità intelligenti, come la compatibilità con Alexa, l’assistente virtuale di Amazon. Ciò consente agli utenti di controllare la TV utilizzando la propria voce o i loro dispositivi intelligenti. Ma c’è anche il sistema proprietario VIDAA Voice.

La Hisense 50″ QLED 4K è munita di un processore Quad-Core e di una vasta gamma di porte e connessioni, tra cui HDMI, Ethernet, USB-A e – ovviamente – connessione Wi-Fi.

Il televisore è in grado di riprodurre contenuti in HDR (High Dynamic Range) e dispone di un alto contrasto e di una gamma di colori molto ampia grazie alla tecnologia Quantum Dot. Questo significa che gli utenti possono godere di immagini più dettagliate e vivaci con una gamma di colori più ampia rispetto alle tradizionali TV LED. Ma ci sono anche altre tecnologie che migliorano l’esperienza di visione, ovvero Dolby Vision, AI Adaptive Depth e AI Picture. E per gli appassionati di videogiochi, c’è la Game Mode Plus.

Il lato smart del televisore è affidato a VIDAA U6, sistema operativo caratterizzato da un’interfaccia user friendly e compatibile con tutte le principali applicazioni per guardare contenuti in streaming, come Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, NOW e DAZN.

