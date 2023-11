Smart TV Hisense QLED 4K 65": su eBay il prezzo è perfetto!

In casa come al cinema! Un’esperienza cinematografica (con i dovuti e ovvi limiti, ci mancherebbe) la garantisce lo smart TV Hisense QLED 4K da 65″, oggi in super offerta su eBay. Il televisore con Dolby Vision e Game Mode (tra le altre cose) è acquistabile sullo store digitale a soli 549,99 euro, spedizione compresa.

L’articolo è venduto da yeppon-shop, venditore professionale con 96% di feedback positivi e oltre 170.000 recensioni positive.

Sconto immediato di 150€ e affare assicurato: su eBay lo smart TV Hisense QLED 4K da 65″ è un Best Buy

La 65E77HQ è una smart TV di fascia alta prodotta da Hisense, un brand sinonimo di assoluta qualità. Il televisore è dotato di un display QLED (Quantum-dot Light Emitting Diode) con risoluzione UHD (3840 x 2160 pixel) che offre una qualità dell’immagine superiore rispetto ai tradizionali display a LED.

La TV ha una diagonale da 65 pollici e un design sottile e moderno. Inoltre, la TV è dotata di molte funzionalità intelligenti, come la compatibilità con Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit. Ciò consente agli utenti di controllare la TV utilizzando la propria voce o i loro dispositivi intelligenti.

La Hisense 65″ QLED 4K è munita di un processore Quad-Core e di una memoria RAM da 2 GB, che assicurano una fluidità di navigazione e l’esecuzione di applicazioni in multitasking. La TV è inoltre dotata di una vasta gamma di porte e connessioni, tra cui HDMI, Ethernet, USB-A e – ovviamente – connessione Wi-Fi.

La TV è in grado di riprodurre contenuti in HDR (High Dynamic Range) e dispone di un alto contrasto e di una gamma di colori molto ampia grazie alla tecnologia Quantum Dot. Questo significa che gli utenti possono godere di immagini più dettagliate e vivaci con una gamma di colori più ampia rispetto alle tradizionali TV LED.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.