LG è uno di quei marchi che garantisce il massimo della qualità, anche e soprattutto nel mercato degli smart TV. Ecco perché bisognerebbe approfittare subito di questa occasione: il televisore smart 24TQ510S-PZ da 24″ costa solo 145€, spedizione compresa! È la soluzione perfetta per tutti coloro che hanno poco spazio a disposizione ma non vogliono rinunciare a film, serie TV ed eventi sportivi da guardare in streaming.

Il meglio dello streaming sullo smart TV LG da 24″ oggi scontato del 42% su Amazon

Lo Smart TV LG 24″ (modello 24TQ510S-PZ, del 2022) è un prodotto di fascia media che offre una buona qualità dell’immagine, un’ampia gamma di funzionalità e un prezzo accessibile. In queste ore ancor di più, visto che costa solo 153,90€ su Amazon.

Lo schermo è da 24 pollici con risoluzione HD Ready (1366 x 768 pixel), che garantisce un’immagine nitida e ben definita. Il pannello è LED e offre un buon contrasto e una buona luminosità.

In quanto a prestazioni, il televisore restituisce un’ottima fluidità nell’esecuzione delle applicazioni. Il sistema operativo webOS e assicura il supporto a tutte le principali piattaforme di streaming per guardare film, serie TV, documentari, eventi sportivi e tanto altro.

Non mancano ovviamente un sintonizzatore digitale e le porte per poter collegare altri dispositivi, come decoder e console di gioco. Tra le altre, sul retro troviamo due HDMI e un porta Ethernet per il collegamento a Internet (ma c’è anche il Wi-Fi).

Insomma, quello di LG è uno smart TV pensato per tutti coloro che non vogliono fare a meno della qualità pur avendo a disposizione poco spazio. Il prezzo, poi, oggi è assolutamente vantaggioso.

