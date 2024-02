Smart TV LG 4K da 43" a prezzo REGALO su Amazon sotto i 300 EURO

La smart TV di LG da 43″, quella in in versione 2023, serie UR80, oggi è disponibile su Amazon con uno sconto spaziale.

Bastano infatti solo 299,90 € per portarla a casa grazie al 14% di sconto. Sebbene i tempi di spedizione sembrino lunghi, in realtà non è così: occorrono in genere al massimo 10 giorni per riceverla a casa.

La LG UHD da 43″ ha il nuovo processore

Con un design estremamente moderno, diventa questa la televisione più desiderata dagli utenti. Oltre al marchio, che è già di per sé un vero e proprio punto di forza, c’è anche l’estetica, fatta di bordi ridotti al minimo e di una diagonale da ben 43″. La risoluzione di questa televisione arriva al 4K e si aiuta anche con una risorsa fondamentale e super ricercata: l’HDR10 Pro.

Ciò che rende il prodotto un vero e proprio fulmine in termini di rapidità di sistema poi è il nuovo processore di sesta generazione, che con webOS 23 gira alla grande. Insomma, le prestazioni saranno quelle sempre desiderate dagli utenti, per film, eventi sportivi, serie TV e quant’altro di una fluidità pazzesca. Ovviamente non manca l’apporto di Alexa.

Non è sicuramente un mistero che LG sia il miglior produttore in assoluto di televisioni, in particolar modo quando si tratta di smart TV di ultima generazione. Questo prodotto è infatti uno dei più amati dagli utenti di tutto il mondo, che sanno di poter contare sul design, sulle prestazioni e soprattutto sul prezzo.

Il motivo principale per cui acquistare questa smart TV da 43″ è la sua versatilità, siccome può essere utilizzata in ogni stanza della casa, anche se non è da biasimare il prezzo finale. Basta infatti appoggiarsi ad Amazon che offre il 14% di sconto per avere un costo finale di soli 299,90 €.

