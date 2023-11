Smart TV LG 4K da 50" con Alexa in super sconto Black Friday

Potrebbe essere identificato come il periodo degli sconti sulle smart TV ma invece si chiama Black Friday 2023. Il giorno più atteso dell’anno sta mettendo in circolazione tantissimi sconti che vedono televisioni di ogni genere disponibili con prezzi più bassi del solito. Oggi quella di LG scaturisce molto entusiasmo negli utenti che vogliono acquistarla, siccome costa come una televisione normale.

In realtà di normale questo prodotto non ha praticamente nulla, siccome tutte le sue caratteristiche sono davvero performanti. LG ha fatto un ottimo lavoro sia sul piano estetico che per quanto riguarda quello tecnico, con specifiche al top della gamma. La nuova UHD AI ThinQ garantisce immagini perfette e anche un aspetto esteriore super moderno grazie all’assenza dei bordi.

Oggi lo sconto peraltro risalta ancora di più, siccome c’è il 6% in meno sul prezzo originale. Gli utenti che vorranno acquistarla pertanto la pagheranno solo 379 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e la spedizione sarà rapida.

La smart TV LG migliore è disponibile in sconto

Tra le caratteristiche tecniche principali c’è un nuovo processore totalmente riprogettato e lo standard HDR10 Pro che garantisce a questa smart TV di LG prestazioni eccezionali. Con 50″ di ampiezza e una risoluzione in 4K sarà davvero difficili non restare soddisfatti.

A bordo, insieme al sistema operativo webOS 23, c’è anche il celebre assistente vocale Alexa per usare la TV senza telecomando.

Una smart TV di questo genere costa molto di solito, ma non oggi: la LG UHD Ai ThinQ ha un prezzo che scende del 6% per un totale di soli 379 €. Sono compresi due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.