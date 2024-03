Smart TV LG da 55 pollici 4K con Alexa a prezzo BOMBA, ha anche Alexa

Si può amare una televisione prima ancora di acquistarla? Questo è l’effetto che la nuova smart TV LG QNED fa agli utenti su Amazon, oggi che le offerte di primavera abbassano nettamente il suo prezzo.

Con una diagonale da ben 55″ e tutte le tecnologie al seguito, è un affare portare a casa questo prodotto per soli 537,99 €. Chiaramente sono due gli anni di garanzia.

Questa smart TV di LG è mostruosa: la tecnologia NanoCell è di un altro pianeta

La LG QNED da 55″ arriva ad una risoluzione massima in 4K e gode della tecnologia Quantum Dot NanoCell, per colori ed immagini meglio definiti. Dotata del nuovo processore di sesta generazione, la televisione offre anche una modalità da gaming ed integra al suo interno Alexa. Uno dei motivi in più per acquistare questa e non un’altra smart TV è il telecomando, rapidissimo in tutte le operazioni.

Chi ha utilizzato questa spettacolare televisione riferisce di un’esperienza davvero piacevole e sorprendente. La LG QNED da 55″ presenta tanti vantaggi, tra cui l’organizzazione degli ingressi ausiliari sul posteriore posteriore, dove qualsiasi dispositivo può essere inserito nelle porte in maniera molto agevole. In più non ci sono dubbi sull’home entertainment: è probabilmente il miglior prodotto che potete scegliere. Un punto di forza in assoluto è la facilità d’utilizzo del sistema operativo, molto fluido e rapido. Il fiore all’occhiello però è la visione dei contenuti in 4K con una resa difficilmente riscontrabile su altri TV a questo prezzo.

Oggi grazie alle offerte di primavera di Amazon, il costo scende dell’11% rispetto al solito. In questo modo la smart TV QNED da 55″ è disponibile per un totale di 537,99 € con due anni di garanzia e con spedizione programmabile a proprio piacimento.