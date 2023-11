Sogni da sempre un mega schermo nel tuo salotto su cui poter vedere film, serie tv e partite con una definizione pazzesca? Sei nel posto giusto perché oggi su Amazon puoi acquistare la smart tv LG OLED evo da 55 pollici ad un prezzo scontato.

Risparmi ben 100 euro rispetto al costo che trovi in negozio, approfittane subito! Ma non finisce qui perché Amazon ti da la possibilità di usufruire del servizio Cofidis e quindi di dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Smart tv LG OLED evo da 55 pollici: uno schermo da favola nel tuo salotto!

L’evoluzione della tecnologia TV OLED ti dà immagini più colorate e dettagliate, grazie al lavoro sinergico fra il processore e il pannello. Con la tecnologia Brightness Booster disponi di immagini fino al 20% più luminose rispetto a uno schermo LG OLED tradizionale grazie agli algoritmi di controllo della luce.

L’innovativo processore α9 GEN6 con intelligenza artificiale sviluppato da LG che ti fa vivere le scene come fossi lì, grazie alla mappatura dei toni dinamica su 20.000 zone per fotogramma. Tutto questo in un design minimale con bordi sottili: arreda il tuo ambiente con un TV capace di catturare il tuo sguardo in tutte le occasioni, anche quando è spento.

Porta il cinema a casa tua con la migliore esperienza targata Dolby, per immagini intense e dettagliate e un audio più coinvolgente Il sogno di tutti i gamer, questo TV ti dà un gameplay fluido e reattivo, input lag ridotto e 4 porte HDMI per gameplay in 4K @120fps con VRR e Dolby Vision. E ancora tantissime app di streaming, nuove schede contenuti e l’Intelligenza Artificiale ThinQ AI che risponde ai tuoi comandi vocali in vivavoce. E poi un praticissimo telecomando puntatore.

Infine devi sapere che questo televisore LG integra già lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il nuovo standard del Digitale Terrestre.

Prendila ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.