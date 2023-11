Smart TV LG QNED da 50" 4K quasi a metà prezzo, offerta Black Friday

La grande qualità di LG sulle televisioni è sicuramente un marchio di fabbrica e gli utenti lo sanno. Su Amazon, durante questo periodo che comprende tante offerte della Black Friday Week 2023, ci sono prezzi straordinari proprio riguardo alle smart TV in generale. Dopo aver visto diversi utenti acquistare prodotti di livello, LG a voluto impostare la sua sfida.

Sono arrivati infatti dei dispositivi straordinari, i quali sono stati in grado di monopolizzare il mercato. Tra tutti, ecco la smart TV QNED da 50″ di ampiezza. Questo dispositivo, prodotto nel 2023, consente di avere davvero tutto quello che serve, sia in termini di resa di immagine che in termini di intelligenza artificiale.

Oggi lo sconto del 43% porta il prezzo ad arrivare quasi alla metà. La televisione di LG infatti costerà 599 € invece che 1049 €. Tutto con due anni di garanzia e spedizione veloce.

Amazon offre al 43% di sconto la smart TV LG QNED, le specifiche

Le caratteristiche principali di questa televisione vedono sicuramente l’ampiezza dello schermo ma soprattutto la grande risoluzione. LG con la sua QNED da 50″ garantisce un angolo di visione spaventoso, peraltro implementato dalla grande risoluzione che si spinge fino al 4K.

La smart TV è dotata del nuovo processore Alpha7 Gen 6, del design ultra sim e della tecnologia AI Picture Pro 2, in grado di ottimizzare in maniera automatica le immagini e l’audio.

Nota di merito anche per il sistema operativo WebOS 23 provvisto di telecomando con puntatore Bluetooth.

La smart TV di LG è un capolavoro così come lo è il prezzo di vendita oggi in discesa del 43%. Il costo finale sarà di 599 € con due anni di garanzia inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.