Smart TV Nokia 65'' 4K per sentirti come al CINEMA: prezzo TOP

Non bisogna necessariamente spendere una cifra esorbitante per l’acquisto di uno smart TV formato… cinema! Il Nokia UN65GV320I è un televisore da 65″ con risoluzione 4K e sistema operativo Android TV che costa 471 euro (un prezzo decisamente contenuto per un TV da 65 pollici) e che, pur non essendo un top di gamma, restituisce ottime performance.

Film e serie TV in 4K su un maxi-schermo con lo smart TV Nokia da 65 pollici

La caratteristica di punta dello smart TV di Nokia è la sua risoluzione 4K Ultra HD. Questa si traduce in immagini nitide, con dettagli definiti e colori vibranti che ti faranno sentire come se fossi all’interno dell’azione. Che tu stia guardando un film ricco di azione, un documentario mozzafiato, una partita della tua squadra del cuore o il tuo programma TV preferito, l’esperienza è davvero immersiva.

Lo UN65GV320I non si limita a offrire ottime immagini, ma punta anche a un’esperienza audio coinvolgente grazie alla tecnologia Dolby Atmos. Potrai così goderti film, serie TV e musica con un suono tridimensionale che ti farà sentire come se fossi al cinema o al concerto.

La piattaforma smart è Android TV, uno dei sistemi operativi smart più completi e versatili disponibili sul mercato. Con Android TV avrai accesso a un’ampia gamma di app, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, RaiPlay, NOW e YouTube. Potrai anche navigare sul web, giocare a tanti videogiochi e controllare i tuoi dispositivi smart home, tutto dalla comodità del tuo divano.

Il design è caratterizzato da un profilo abbastanza ridotto e da cornici sottili che circondano il pannello da 65 pollici. In dotazione, infine, c’è il telecomando Bluetooth con pulsanti per accedere rapidamente ad alcune app di streaming e per comunicare con Google Assistant con comodi comandi vocali.