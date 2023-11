Se si scegliere uno smart TV a marchio Samsung, non si sbaglia… MAI. Oggi il televisore Series 7 da 43 pollici con risoluzione 4K è in super promo su eBay: costa solo 331,49 euro (spedizione compresa) inserendo il codice NOVEDAYS al momento del pagamento. Attenzione, il numero di unità disponibili è limitato, quindi meglio agire in fretta!

L’articolo è venduto da yeppon-shop, venditore professionale con 96,2% di feedback positivi e oltre 170.000 recensioni di utenti soddisfatti.

L’offerta perfetta è su eBay: lo smart TV Samsung Series 7 43″ 4K costa poco più di 300€ con il codice sconto

Quello di Samsung è uno Smart TV LED 4K UHD (3840 x 2160 pixel), giunto sul mercato nel 2023, ed è dunque recentissimo. La TV con processore Crystal 4K ha uno schermo da 43 pollici e un design sottile, con cornici ridotte al minimo che massimizzano l’esperienza di visione. La tecnologia di illuminazione LED garantisce un’immagine nitida e luminosa, mentre il sistema di upscaling automatico di Samsung migliora la qualità dell’immagine di fonti non 4K.

Il televisore è alimentato dal sistema operativo Tizen, che offre una vasta gamma di app e servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ e molti altri. Il telecomando universale è facile da usare e dispone di tasti rapidi per l’accesso diretto alle app preferite.

Come è ovvio che sia, la Smart TV Samsung è dotata di funzionalità smart come il controllo vocale Bixby, che consente all’utente di controllare la TV utilizzando la propria voce, così come la compatibilità con Alexa e Google Assistant. La TV dispone anche di connettività Wi-Fi e Bluetooth, che ti consente di connetterla a dispositivi come smartphone, tablet e laptop.

Per quanto riguarda la connettività, la TV è dotata di quattro porte HDMI e due porte USB, che consentono di collegare facilmente dispositivi come console di gioco, lettori DVD/Blu-ray e hard disk esterni. Inoltre, la TV supporta anche il Mirroring dello schermo per i dispositivi compatibili, che consente di visualizzare il contenuto dei dispositivi mobili sul grande schermo della TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.