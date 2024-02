Smart TV Samsung 4K da 50" a prezzo STRACCIATO su Amazon

Aprite gli occhi e date subito uno sguardo ad Amazon: una tra le migliori smart TV è in sconto con un prezzo pazzesco. La Crystal UHD 4K di Samsung, quella in versione 2023 con Alexa e Google Assistant, è tornata.

Il 28% di sconto consente a tutti di risparmiare ben 170 €, portando il costo finale a soli 449 €. L’occasione è unica e va presa subito al volo, soprattutto perché la smart TV sarà a casa vostra entro tre giorni e con due anni di garanzia.

Con questa smart TV hai la qualità del 4K con HDR: offre Samsung

Basta guardarla per esclamare subito senza alcun dubbio: “La voglio!“. Questa smart TV Crystal UHD 4K di Samsung è meravigliosa dal punto di vista estetico e mostra fin da subito la grande qualità costruttiva tipica del marchio.

I bordi sono sottilissimi e lo schermo mostra una definizione pazzesca con il suo 4K HDR su ben 50″ di ampiezza. Le tecnologie disponibili danno quella marcia in più rispetto a tutte le altre TV: c’è l’Adaptive Sound per un suono straordinario, insieme all’audio Surround 3D che non pu mancare. È perfetta anche per coloro che vogliono giocarci, avendo una modalità dedicata al gaming. L’integrazione con Alexa e Google Assistant rende tutto favoloso: si controlla solo con la voce.

Non c’è più nulla da dire, dopo aver scoperto le caratteristiche tecniche arrivano le giuste conclusioni su questo prodotto. La smart TV Crystal UHD 4K di Samsung è oggi la migliore in assoluto anche in virtù del suo prezzo folle. Amazon infatti ha deciso oggi di regalarla, siccome un prezzo così basso di solito viene attribuito a televisioni più piccole e meno definite.

Grazie allo sconto del 28% disponibile, il vecchio prezzo di 619,99 € viene praticamente cancellato in favore del nuovo costo di soli 449 €. Basta attendere il fine settimana per riceverla e con due anni di garanzia inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.