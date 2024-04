Smart tv Samsung da 65 pollici: su Amazon lo paghi 300 euro IN MENO!

Abbiamo trovato per te una promo davvero imperdibile! Oggi su Amazon puoi acquistare la smart tv Samsung Crystal UHD da 65 pollici ad un prezzo super scontato.

L’attuale costo di mercato per questo televisore è di 949 euro ma ora, grazie allo sconto del 32%, la paghi solamente 649 euro! Questo significa che risparmi ben 300 euro. Inoltre puoi dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero mediante il servizio Cofidis!

Smart tv Samsung Crystal da 65 pollici a prezzo super scontato!

PurColour offre colori ottimizzati per immagini vivde e realistiche, che rendono ancora più coinvolgenti i tuoi film o programmi preferiti.

Il potente processore Crystal 4K, con un sistema di Upscaling, regala a tutti i tuoi contenuti preferiti una risoluzione 4K.

Con tre categorie – Media, Game e Ambient – Smart Hub ottimizza la tua esperienza in base al tuo utilizzo della TV.

Un audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore ti regalerà un’esperienza sonora completamente immersiva.

Adaptive Sound ottimizza l’audio in base all’analisi della scena in tempo reale secondo il tipo di contenuto, per regalarti suoni vividi ma bilanciati.

Approfitta della super promo e acquista questo super televisore ora su Amazon pagandolo ben 300 euro in meno rispetto al suo attuale valore di mercato!