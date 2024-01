Smart TV Samsung Neo QLED 55" 4K: risparmia il 37% su eBay

Uno dei migliori smart TV che puoi acquistare oggi (in offerta!) è il Samsung QE55QN85CATXZT. Questa serie di numeri e lettere potrebbe non dirti nulla, quindi è bene precisare che si tratta di un televisore con tecnologia Neo QLED da 55″ con risoluzione 4K. Trattandosi di un prodotto top di gamma, il costo non è così contenuto, ma oggi è comunque possibile completare l’acquisto a prezzo ridotto: 1.062,76€ (spedizione compresa), ovvero il 37% in meno rispetto al costo di listino.

A casa come al cinema con lo smart TV Samsung Neo QLED 55″ 4K: oggi risparmi il 37% su eBay

Lo schermo da 55 pollici del televisore smart di Samsung è dotato di una risoluzione 4K UHD, che offre una nitidezza e un dettaglio eccezionali.

La tecnologia Quantum Matrix del colosso sudcoreano utilizza una matrice di mini-LED per un controllo preciso della luce, che consente di ottenere immagini luminose e vivaci con un contrasto profondo. Il processore Neural Quantum 4K invece utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente la qualità dell’immagine, riducendo il rumore e aumentando la nitidezza.

Il televisore è dotato di un sistema audio 2.2 canali con una potenza di uscita di 40 watt. Il suono è arricchito dalla tecnologia Dolby Atmos, che crea un’esperienza audio surround coinvolgente. C’è anche il sistema Object Tracking Sound (OTS), che seguendo i movimenti degli oggetti sullo schermo, riesce a fornire un suono più realistico.

Lo smart TV Samsung è dotato di un sistema operativo Tizen, che offre un’ampia gamma di app e servizi di streaming. È inoltre compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, in modo da poter controllare il televisore con la voce. Tre le varie app disponibili ci sono anche quelle di Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Apple TV+ e RaiPlay.

Infine, potendo contare su una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, questo televisore è l’ideale anche per il gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.