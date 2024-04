Una vera esperienza cinematografica nel salotto di casa con il Samsung Neo QLED QE65QN90CATXZT, smart TV 4K da 65 pollici con Dolby Atmos, Alexa e Google Assistant. Il prezzo di listino è di 1.899 euro, ma oggi su Amazon il televisore è di 1.530 euro, spedizione compresa. Certo, la cifra non è irrisoria, ma il risparmio è comunque di oltre 360 euro.

Al momento della stesura di questo articolo, il televisore risulta venduto e spedito da iCOM, venditore professionale con 88% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Il cinema a casa con lo smart TV Samsung Neo QLED 4K da 65 pollici

Il QE65QN90CATXZT è un uno smart TV Samsung di ultima generazione che offre un’esperienza visiva straordinaria.

La tecnologia Quantum Matrix Technology con Quantum Mini LED (40 volte più piccoli dei LED tradizionali) è il fiore all’occhiello di questo modello. Questo mix si traduce in contrasti profondi, neri assoluti e bianchi brillanti, che rendono ogni immagine più realistica e coinvolgente.

Il processore Neural Quantum 4K del QE65QN90CATXZT utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare la qualità dell’immagine e del suono. L’upscaling AI e il deep learning migliorano la risoluzione dei contenuti in bassa definizione, mentre l’Object Tracking Sound Pro analizza l’immagine e sposta l’audio in base al movimento degli oggetti sullo schermo, creando un’esperienza sonora 3D immersiva.

Lo smart TV Samsung Neo QLED supporta gli standard HDR10+ e HDR10, che offrono una gamma di colori più ampia e livelli di luminosità più elevati rispetto ai contenuti SDR standard. Il televisore è dotato di altoparlanti con supporto per Dolby Atmos, che offre un’esperienza audio surround 3D immersiva. Gli altoparlanti direzionali e i subwoofer integrati creano un suono ricco e realistico che ti farà sentire al centro dell’azione.

Infine, per quanto riguarda il lato smart, questo smart TV utilizza la piattaforma Tizen di Samsung, che offre un’interfaccia intuitiva e facile da usare. Questa consente di accedere a tutte le principali app di streaming preferite, come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video, e anche quelle per il cloud gaming tramite l’apposita sezione.