Smart TV Samsung QLED 4K 55": assurdo sconto di 500€!

Nuovo eccezionale minimo storico per lo smart TV Samsung 55″ con tecnologia QLED e risoluzione 4K (modello QE55Q60CAUXZT). Con lo sconto immediato del 48% attivo in queste ore su Amazon, il televisore lanciato nel 2023 è acquistabile a soli 549€ anziché 1.049€. Un vero affare, ma bisogna approfittarne subito perché le unità sembrano scarseggiare.

Come indicato nell’inserzione, la spedizione potrebbe richiede più tempo del previsto (anche 7 mesi). Non è il caso però di storcere troppo il naso, perché Amazon spesso anticipa – e non di poco – i tempi delle consegne. E poi, con uno sconto del 48% in gioco, si può anche accettare qualche compromesso, giusto?

Questo Smart TV di Samsung è tra i migliori della sua categoria, senza la minima ombra di dubbio. Come detto, il colosso di Seul è una certezza in questo settore, non lo si scopre di certo oggi, e quando c’è la possibilità di risparmiare oltre 400 euro su un prodotto di questo tipo, beh, c’è solo da approfittarne. E subito!

Il QLED QE55Q60CAUXZT è dotato di uno schermo anti-riflesso da 55 pollici con pieno supporto alla risoluzione 4K. Dalla sua ci sono le tecnologie Quantum HDR (dettagli e contrasti accentuati), Quantum Dot (100% di volume colore) e Real Depth Enhancer (elabora la profondità allo stesso modo dell’occhio umano).

Il cuore pulsante è invece il processore Quantum 4K Lite, che ottimizza in modo intelligente tutti gli aspetti del contenuto in riproduzione: immagini, audio e molto altro ancora.

Anche il comparto audio non scherza! Si parla di Dolby Atmos e Object Tracking Sound, per un audio senza rivali grazie al suono tridimensionale diffuso dagli speciali altoparlanti integrati nel televisore smart.

«Grazie ai nuovi altoparlanti, l’esperienza Dolby Atmos del televisore passa al livello successivo con un audio multidimensionale che ti catapulta direttamente al centro dell’azione. Cogli le sfumature di ogni scena con un audio che segue il movimento degli oggetti sullo schermo. Grazie agli altoparlanti dedicati del TV rivolti verso l’alto potrai ascoltare un audio 3D davvero realistico che ti catapulterà al centro dell’azione», scrive il gigante sudcoreano.

E per quanto riguarda il suo essere “smart”? Il sistema operativo è Tizen, che ti consente di scaricare e utilizzare nel modo più fluido possibile tutte le principali applicazioni per goderti contenuti in streaming: Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, DAZN, NOW e così via. Ah, c’è anche la piena integrazione con SmartThings, così potrai monitorare e controllare tutti i tuoi dispositivi smart sparsi per casa.

