Smart TV Sharp Aquos da 40" al 17% di sconto, che prezzaccio!

La ricerca incessante della vostra nuova TV può terminare qui: su Amazon è arrivata in sconto la Sharp Aquos da 40″. La smart TV equipaggiata con Android TV scende di 50 €.

Oggi, grazie al 17%, il prodotto potrà essere pagato solo 249 € con due anni di garanzia e spedizione rapida direttamente a casa vostra.

La smart TV perfetta per la casa è di Sharp

Visto il prezzo, qualcuno potrebbe credere che alcune delle caratteristiche di questa smart TV non siano all’altezza ed invece è l’esatto contrario. La Sharp Aquos è un prodotto ben bilanciato e fatto come gli utenti vogliono, ovvero con tutti i principali aspetti al proprio posto.

La televisione infatti mostra un design molto classico, tendente al moderno grazie alla quasi totale assenza di bordi su tre dei quattro lati. Dotata di ben 40″ di diagonale di schermo, questa smart TV presenta un angolo di visione ineccepibile, tutto in full HD 1920 × 1080p.

Grande nota di merito per il sistema operativo che si trova a bordo, ovvero Android TV. È questa la massima espressione per conciliare al meglio ciò che si vede sullo smartphone e ciò che una televisione può mostrare. Non mancheranno infatti le principali applicazioni e piattaforme video con le quali divertirsi in compagnia magari in una fredda serata natalizia.

Tutti gli utenti che vogliono acquistare una smart TV senza osare troppo e allo stesso tempo avendo una qualità ottima, possono rifarsi a questa Sharp Aquos. Il prodotto è stato acquistato da tanti utenti durante l’ultimo periodo, tutti soddisfatti.

Grazie ad uno sconto del 17%, ci sarà un risparmio di 50 €: il prezzo finale sarà infatti di 249 €. La televisione sarà a casa vostra entro giovedì 21 dicembre ed avrà due anni di garanzia.

