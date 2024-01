Smart TV Sharp Aquos in sconto, acquista il 32" con Chromecast a bordo

In una casa non c’è bisogno di acquistare tutte smart TV super performanti, visto che quell’ambiente in cui servirà un dispositivo più piccolo ci sarà sempre. La Sharp Aquos da 32″ rispecchia in pieno questa esigenza ma con un pizzico di qualità in più rispetto alle altre pari livello.

Oggi su Amazon con lo sconto del 9%, permette agli utenti di spendere solo 179,90 € per averla a casa entro venerdì.

La smart TV Sharp Aquos è in sconto, le specifiche

Con le sue specifiche tecniche, questa Sharp Aquos si dimostra oggi una delle smart TV più interessanti. Gli utenti che vogliono spendere poco avendo comunque le migliori qualità che in genere una televisione di ultima generazione mostra, sono nel posto giusto.

Si parte dal sistema operativo Android 11 fino ad arrivare alla possibilità di avere il Chromecast integrato. La TV vanta un’ampiezza da 32″ e una risoluzione massima in HD, in grado di soddisfare dunque le esigenze di chi non chiede molto. Lato audio, non poteva mancare il sistema Dolby integrato.

Diverse televisioni sono arrivate in sconto ma, appartenendo ai soliti brand come ad esempio Samsung ed LG, hanno prezzi per molti spropositati. In questo caso Sharp riesce a tenere un grande equilibrio e soprattutto a proporre la sua qualità, quella a cui anche in passato gli utenti erano abituati.

Oggi in sconto c’è questa smart TV che con la sua ampiezza da 32″ non consente di certo di avere un grande angolo di visione, ma che allo stesso tempo può essere utile negli ambienti come cucine e piccole stanze da letto. Il prezzo in sconto del 9% oggi tocca i 179,90 €, con due anni di garanzia a disposizione e spedizione entro il fine settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.