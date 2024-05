Mettiti comodo e goditi lo spettacolo con lo smart TV TCL 4K 43"

Vuoi abbracciare il 4K ma non hai alcuna intenzione di spendere una cifra eccessivamente alta? Il TCL 43V6B è uno smart TV LED 4K UHD da 43 pollici che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. È un’ottima scelta per chi cerca un’esperienza visiva coinvolgente senza spendere troppo, soprattutto perché con lo sconto del 14% (sul prezzo di listino) costa solo 299,90 euro, spedizione compresa.

Rapporto qualità-prezzo strepitoso per lo smart TV TCL 4K da 43 pollici

Il TCL 43V6B ha un design curato, con una cornice sottile che massimizza l’area di visione. Per quanto riguarda lo spessore, è abbastanza contenuto, cosa che non guasta di certo. La qualità delle immagini è ottima, il televisore offre infatti una risoluzione 4K UHD che – come molti probabilmente già sapranno – è quattro volte superiore al Full HD, per immagini più nitide e dettagliate. Inoltre, supporta le tecnologia HDR10, HDR10+ e HLG che offrono una gamma più ampia di colori e livelli di luminosità per un’esperienza visiva più realistica.

Quello di TCL è uno smart TV con una vasta gamma di funzioni integrate. È dotato del sistema operativo Google TV, che offre accesso a una vasta gamma di app, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e YouTube. Il televisore supporta anche Google Assistant e Alexa, che consentono di controllare il televisore con la voce.

Tra le altre funzioni si segnalano il Chromecast integrato (per trasmettere contenuti dallo smartphone o dal tablet), il Miracast per PC, il Bluetooth, il Dolby Audio e lo standard Game Master 2.0, che si traduce in una latenza più bassa durante le sessioni di gaming.

Infine, per quanto riguarda la dotazione di porte, il TCL 43V6B è dotato di 3 porte HDMI, 1 porte USB, 1 porta Ethernet, 1 uscita audio digitale ottica e 1 presa per cuffie da 3,5mm.