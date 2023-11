TCL è da diversi anni un punto di riferimento nel mercato dei televisori intelligenti. Oggi, grazie allo sconto Black Friday, lo smart TV 65P639 da 65″ con risoluzione 4K e Google TV come sistema operativo costa solo 449,90€, un prezzo dal sapore di affare.

Incredibile ma vero: lo smart TV TCL da 65″ con risoluzione 4K costa solo 449,90€ grazie allo sconto Black Friday

Il 65P639è uno smart TV di fascia media di TCL. È dotato di un display LED con risoluzione UHD 4K (3840 x 2160 pixel). Lo Smart TV ha una diagonale da 65 pollici e un design slim, moderno e accattivante. E poi è dotato di molte funzionalità smart, come la compatibilità con Alexa e Google Assistant. Ciò ti consente di controllare la TV utilizzando la tua voce o gli altri dispositivi intelligenti in tuo possesso.

La TV è in grado di riprodurre contenuti in HDR 10 (High Dynamic Range) e questo significa che puoi godere di immagini più dettagliate e vivaci con una gamma di colori più ampia rispetto agli altri televisori sprovvisti di tale tecnologia. E poi ci sono le modalità sport (per una vera esperienza da stadio), la modalità gaming (input lag ridotto) e il Dynamic Color Enhancement. Quest’ultimo è un algoritmo che riesce ad espandere la palette di colori tradizionale per restituire all’utente un’esperienza visiva ancora più ricca.

Pur non essendo un top di gamma, lo smart TV di TCL ha tutte le carte in regola per offrire prestazioni da urlo. Il sistema Google TV è tra i più apprezzati e la compatibilità con Alexa e Google Assistant è un plus non indifferente. Per il comparto audio, poi, spiccano le tecnologia Dolby Audio e DTS HD, per un suono più ricco e realistico.

Di vantaggioso, poi, c’è anche il prezzo: 449,90 euro, spedizione compresa!

