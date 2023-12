Smart TV TCL da 40 pollici in promo, costa quasi 200 euro su Amazon

L’acquisto della nuova televisione sotto Natale può essere la soluzione giusta per risparmiare avendo dei prodotti di primo livello. Su Amazon tutto questo è possibile proprio oggi, siccome è arrivata in promozione la smart TV di TCL. Questo prodotto, che vanta un ampio schermo da 40″ e tutte le tecnologie al seguito, potrebbe essere uno dei best-buy del momento.

Gli utenti che vogliono farsi un regalo o magari farlo a qualcuno di caro, potranno approfittare di un ottimo sconto. La TV del famoso brand è oggi disponibile con il 15% in meno rispetto al solito prezzo di 259 €. Basteranno dunque solo 219 € con spedizione entro questo venerdì e con due anni di garanzia.

La smart TV full HD da portare a casa è quella di TCL

Avendo uno schermo da ben 40″ con risoluzione in full HD, questa smart TV di TCL garantisce un ottimo angolo di visione e immagini molto nitide. Con tecnologia Dolby Audio, anche la voce sarà fantastica. A bordo poi non manca il sistema Fire TV, utile per avere ogni applicazione e ogni tipologia di connessione anche grazie all’assistente vocale Alexa.

Ovviamente ci sono tantissime televisioni migliori dal punto di vista delle specifiche tecniche, ma chiaramente questa non può passare inosservata. TCL è diventato di diritto uno dei migliori brand nella realizzazione di prodotti di questo genere e lo dimostrano anche i tanti acquisti fatti proprio su Amazon ultimi mesi.

Oggi la smart TV da 40″ costa il 15% in meno e consente a tutti di risparmiare ben 40 € rispetto al prezzo originale. Con un pagamento di 219 € gli utenti porteranno a casa grande qualità e tutto entro questo venerdì. Ricordiamo che ci sono come sempre due anni di garanzia disponibili.

