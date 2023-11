Smart TV TCL QLED da 55" con Alexa in sconto su Amazon

Il momento perfetto per acquistare la vostra nuova televisione da piazzare in soggiorno è questo. Il Black Friday di Amazon porta prodotti straordinari come la smart TV di TCL da 55″ con tecnologia QLED.

Il prodotto oggi è in sconto con il 6% in meno, proponendo un prezzo di soli 519 € con due anni di garanzia inclusi.

La smart TV perfetta esiste e costa poco: ecco la TCL 55C641

Dotata di tutte le principali tecnologie, questa smart TV di TCL è una delle migliori nella sua categoria. Parliamo infatti di un brand che attualmente è il secondo a livello globale per quanto riguarda la vendita delle televisioni.

Con la QLED da 55″ di ampiezza per quanto concerne il display, l’azienda è riuscita a fare un capolavoro.a bordo ci sono sia il Dolby Vision che il Dolby Atmos, che contribuiscono a rendere l’esperienza più immersiva che mai.

La risoluzione arriva al 4K Ultra HD, che con tecnologia QLED è ancora più accentuato. Chiaramente influiscono anche la certificazione HDR10+ e la presenza del chip AiPQ di TCL. Tutto dunque è fluido e nitido, così come la velocità del sistema interno basato su Google TV.

La televisione inoltre favorisce il controllo vocale senza mani e anche la compatibilità con i due assistenti vocali per eccellenza che sono Alexa e Google Assistant. Sul piano estetico l’impatto sarà importante, essendo questa smart TV molto sottile e soprattutto totalmente priva di bordi.

Con TCL si va a nozze in quanto a qualità e a risparmio. Lo dimostra questa smart TV da 55″ oggi disponibile su Amazon in sconto. Con il 6% in meno sarà possibile pagarla infatti solo 519 €, sfruttando anche la garanzia di due anni e la possibilità di effettuare il reso entro il 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.