Smart TV TCL QLED da 65" 4K, sconto di 160 euro su Amazon

Il marchio TCL è diventato sicuramente uno dei migliori nell’ambito delle televisioni. Come è stato possibile notare soprattutto durante questo 2023, le vendite sono cresciute a dismisura, con il merito che è da attribuire alle smart TV di ultima generazione.

Oggi in particolare, su Amazon c’è un prodotto che è stato acquistato da tantissimi utenti, ovvero la smart TV Mini LED da 65″ QLED. Un dispositivo del genere acquistato presso altri brand comporterebbe un prezzo nettamente superiore, per cui scegli TCL in questo caso sarà un gran colpo.

L’azienda non ha più nulla da invidiare alle altre realtà ed è per questo che con un prezzo che scende del 12%, per un totale di 1099,90 €, rappresenta oggi una grande opportunità per tutti coloro che vogliono una nuova smart TV in casa.

La smart TV TCL con pannello mini-LED, le specifiche

Partendo dalla diagonale, questa è da 65″, basata su un pannello QLED da ben 144 Hz di frequenza di aggiornamento. La TCL Mini LED è una smart TV che ha davvero tutto, a partire dalla risoluzione in 4K fino ad arrivare all’integrazione con Alexa e Google Assistant.

Inoltre non mancano le tecnologie Dolby Vision e Atmos, così come il sistema operativo Google TV, estremamente fluido ed intuitivo.

Dopo aver visto le caratteristiche tecniche, non c’è più nulla da pensare: bisogna solo portare a casa questa stupenda smart TV. La TCL Mini LED è fantastica dal punto di vista della resa cromatica e anche dal punto di vista estetico. Portarla oggi a casa grazie ad Amazon comporterà un risparmio del 12% per un prezzo totale di 1099,90 €. Sono inclusi anche due anni di garanzia.

