Smart TV ULED Hisense mini-LED 4K da 55" a prezzo da SOGNO su Amazon

Avete mai sentito parlare delle nuove smart TV Hisense ULED? Ecco, il modello da 55″ con pannello mini-LED è disponibile su Amazon in sconto. Le offerte di primavera hanno prodotto questa grande offerta, unica nel suo genere in quanto non esistono prodotti così performanti ad un prezzo così contenuto.

La grande ampiezza, la fluidità del display ma soprattutto il prezzo di vendita, fanno di questa smart TV un vero best-buy. Il 9% di sconto comporta un prezzo finale di 709 € con due anni di garanzia e spedizione entro tre giorni.

Una delle smart TV più belle in assoluto è in sconto su Amazon

Ampia 55″ e con risoluzione massima in 4K, la smart TV ULED di Hisense è un capolavoro. Questa tecnologia, basata su un pannello mini-LED, è il vero punto di forza rispetto a tutti gli altri modelli.

Il vantaggio di questa televisione rispetto a tutte le altre è quella di affidarsi ad un nuovo pannello Mini-LED. La qualità dell’immagine ne beneficia tantissimo, utilizzando fino a 500 zone di oscurità. Hisense ha fatto un gran salto di qualità con l’adozione di questa tecnologia, utile per lasciare che gli utenti preferiscano le sue TV alle altre. Il punto di forza assoluto è infine certamente il prezzo, spesso molto basso ma oggi è ancora di più.

Rispetto ad una pari livello, questa Hisense ULED da 55″ è davvero economica: c’è il 9% di sconto e un prezzo finale di soli 709 €. Ordinandola adesso, sarà a casa vostra entro due giorni e con i soliti due anni di garanzia.