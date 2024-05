Smart Working sicuro con CyberGhost VPN

Dopo lo sviluppo dello smart working, accedere in modo sicuro alle risorse aziendali da remoto è diventato fondamentale. Se hai questa necessità puoi utilizzare CyberGhost VPN, una soluzione veloce, affidabile e soprattutto economica per proteggere la propria connessione, soprattutto quando lavori da casa o in viaggio.

Perché affidarsi a CyberGhost VPN

CyberGhost VPN non solo protegge la tua privacy online, ma ti aiuta anche a migliorare la produttività. Come? Bloccando le pubblicità invasive e fornendo accesso sicuro a risorse aziendali critiche. Con CyberGhost, puoi navigare con la tranquillità che i tuoi dati sono protetti grazie alla crittografia avanzata e alle connessioni sicure.

Uno dei punti di forza di CyberGhost VPN è la velocità delle sue connessioni. Non dovrai più preoccuparti di rallentamenti mentre lavori o partecipi a videoconferenze. In più, la crittografia AES a 256 bit assicura che il tuo traffico internet rimanga al sicuro da occhi indiscreti, permettendoti di accedere a reti aziendali senza preoccupazioni.

Attualmente, CyberGhost propone un’offerta imperdibile: uno sconto dell’82% sui suoi piani VPN. Questo significa che puoi proteggere il tuo traffico internet a un prezzo estremamente conveniente, solo 2,19 euro al mese. Con un solo abbonamento puoi collegare fino a 7 dispositivi, c’è un supporto clienti disponibile 24/7 e, per farti stare ancora più tranquillo, c’è una garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni.

Lo sconto dell’82% è riservato al piano biennale, am CyberGhost propone anche soluzioni semestrali e mensili. Per tutte le caratteristiche clicca sul pulsante qui sotto.

In sintesti, se cerchi un accesso remoto alle reti aziendali che sia sicuro, veloce e accessibile, CyberGhost VPN fa per te. Non perdere l’occasione di migliorare la tua produttività e proteggere la tua privacy online. Visita il sito ufficiale e scopri tutti i dettagli.