Smartphone Android 13 a prezzo REGALO: solo 67,99€ su Amazon

Ecco un’ottima soluzione per chiunque sia alla ricerca di uno smartphone Android affidabile, dal design moderno e soprattutto dal costo contenuto. L’Umidigi C2 con un ampio display HD+ da 6,52″ e doppia fotocamera sul retro oggi costa solo 67,99 euro, spedizione compresa. Errore di prezzo? No, merito dello sconto Amazon del 38%.

Poca spesa, ottima resa: lo smartphone Android Umidigi C2 con display HD+ da 6,52″ oggi costa meno di 70€

L’Umidigi C2 è uno smartphone Android entry-level lanciato nel 2023. È dotato di un display HD+ da 6,52 pollici, un processore MediaTek Helio G35, 6GB di RAM e 32GB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 256GB). La fotocamera posteriore è una dual-camera da 13 MP + 2 MP, mentre quella anteriore è da 5 MP.

Il display è un LCD IPS da 6,52 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e rapporto di aspetto di 20:9. È un pannello luminoso e nitido, di discreta fattura.

Le performance sono affidate al processore MediaTek Helio G35, un chip octa-core con frequenza di clock massima di 2,3 GHz. La RAM è di 6GB, mentre lo spazio di archiviazione è di 32GB. Questo può essere espanso fino a 256GB tramite microSD, così è possibile memorizzare più foto e video.

Come anticipato, la fotocamera posteriore è formata da sensori da 13 MP + 2 MP. La fotocamera principale da 13 MP scatta foto decenti in condizioni di luce diurna. La fotocamera grandangolare da 2 MP è utile per scattare foto panoramiche. La fotocamera anteriore è da 5 MP e scatta selfie accettabili, ma nulla di straordinario.

La batteria è da 5150 mAh e offre e una buona autonomia con un uso moderato. È certamente uno dei punti di forza del dispositivo.

