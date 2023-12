Nonostante il prezzo di listino leggermente gonfiato (499,99€ sono effettivamente troppi), il Blackview A52Pro è comunque meritevole d’attenzione. Soprattutto perché con il doppio sconto disponibile su Amazon (70% già applicato e 55€ via coupon), costa solo 94,99€, spedizione compresa. Una cifra irrisoria per uno smartphone Android con design full-screen, doppia fotocamera posteriore, processore octa-core e 8GB di RAM.

Con il doppio sconto Amazon, questo smartphone Android con 8GB di RAM e display HD+ a 90Hz costa meno di 100€

Il Blackview A52Pro non è un top di gamma, diciamolo fin da subito, ma per le attività quotidiane è più che sufficiente. Esteticamente ha il suo perché: il display è un HD+ da 6,52″ con frequenza d’aggiornamento a 90Hz, le cornici sono simmetriche su tre lati e il retro (in plastica) è pulito, con una texture gradevole alla vista.

Il comparto fotografico è affidato ai due sensori sul retro da 13 e 5 megapixel rispettivamente. Gli scatti sono di discreta qualità, anche grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale che apporta migliorie in automatico.

In termini di prestazioni non ci si può aspettare prestazioni fulminee come quelle di dispositivi più blasonati e, soprattutto, più costosi. L’A52Pro è però uno smartphone Android solido, che gestisce bene tutte le applicazioni che ogni giorno vengono utilizzate da milioni di utenti, come quelle legate a social network e piattaforme di streaming. Il sistema operativo è Android 13, che arriva con tutte le app di Google, tra cui ovviamente il Play Store

È uno smartphone entry-level per chi non ha troppe pretese. E anche l’autonomia è buona, grazie ad una batteria da 5180mAh. Non mancano poi il lettore d’impronte digitali, il supporto alla doppia SIM e la porta USB-C per la ricarica e il trasferimento di dati tramite cavo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.