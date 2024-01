Blackview è un marchio che acquisisce popolarità ogni giorno che passa. E per un motivo molto semplice: i suoi dispositivi vantano schede tecniche interessanti pur avendo costi contenuti. Un esempio è lo Shark8, smartphone Android con 16GB di RAM, 256GB di archiviazione, doppia fotocamera e, soprattutto, un bel display Full HD+ da 6,78″ con frequenza d’aggiornamento di 120Hz.

Ricorda che per completare l’acquisto a 209,99€ (anziché 500€) devi applicare manualmente sia il coupon (-40%) che il codice promozionale 5E6WDDWQ (-30%).

Display a 120Hz e 16GB di RAM: il Blackview Shark8 è lo smartphone Android da acquistare oggi

Quello dello Shark8 è un look essenziale e pulito. Il retro ha finitura opaca che rende il design davvero gradevole, in alto a sinistra spicca il modulo fotografico circolare. Insolito, certo, ma il risultato finale è convincente. La parte frontale è dominata dal display Full HD+ da 6,78″ con frequenza d’aggiornamento di 120 Hz. Le cornici sono sottili e simmetriche su tre lati (quello in basso è leggermente più spesso), e al centro del pannello, in alto, c’è il piccolo foro per la fotocamera.

A proposito del comparto fotografico, quello posteriore è formato da due lenti. Quello principale è da 64 megapixel è supporta la tecnologia TetraPixel, così come la messa a fuoco automatica Super-PD e Smart-ISO. Foto e video sono di buona qualità, e poi c’è anche quel tocco di intelligenza artificiale che non guasta.

Il motore di questo smartphone Android è il processore MediaTek Helio G99, ben supportato nelle operazioni 16GB di RAM (8+8) e 256GB di archiviazione espandibile fino a 1TB tramite microSD. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Doke OS 4.0, e ci sono tutti quei servizi Google fondamentali per un’esperienza d’uso completa. A partire dal Play Store, ovviamente.

La batteria, infine, è da 5000mAh e supporta la ricarica rapida a 33W. L’autonomia dovrebbe essere di un giorno circa con un uso moderato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.