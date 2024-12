Smartphone con miglior display nel 2024 tra iPhone, Samsung, Pixel e OnePlus

Ormai uno dei punti di forza di uno smartphone top di gamma moderno è certamente il display. Anche dalle caratteristiche dello schermo infatti gli utenti scelgono il loro prossimo telefono che spesso coincide con i principali marchi sul mercato.

Nel 2024 la sfida si è dimostrata fortemente all’altezza. I vari schermi messi a confronto hanno messo in capo ottime specifiche, sia per quanto riguarda la risoluzione che la luminosità, la precisione cromatica e la frequenza di aggiornamento.

Tra i migliori prodotti per quanto concerne le caratteristiche del display non possono che esserci iPhone 16 Pro Max di Apple, Galaxy S24 Ultra di Samsung, Pixel 9 Pro XL di Google e OnePlus 12.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Prendendo in considerazione un flagship assoluto come Galaxy S24 Ultra, il suo display risulta uno dei migliori in assoluto. Il pannello è innovativo grazie alla tecnologia LTPO OLED e anche grazie all’ampiezza da 6,8 pollici. La risoluzione a 1440p QHD+ e la luminosità massima di 2310 nits contribuiscono a rendere il tutto ideale. La caratteristica distintiva è il rivestimento anti-riflesso, che garantisce una visibilità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole. Il refresh rate fino a 120Hz, ottimizza sia l’esperienza visiva sia il consumo energetico. Inoltre è chiara la riduzione dell’impatto sulla batteria. Infine, supporta l’uso dello stilo S Pen, rendendolo ideale per utenti professionali.

iPhone 16 Pro Max

Apple continua a migliorare i suoi display con il Super Retina XDR da 6,9 pollici, che mantiene un’eccellente precisione cromatica e dettagli nitidi. Il punto di forza del nuovo modello è la luminosità minima di 0,93 nits, perfetta per l’uso in ambienti bui. Sebbene la luminosità massima sia inferiore rispetto ai concorrenti, con 2088 nits, l’esperienza visiva complessiva è straordinaria, grazie anche alla tecnologia ProMotion che garantisce un refresh rate adattivo fino a 120Hz.

Google Pixel 9 Pro XL

Google punta tutto sulla luminosità con il Pixel 9 Pro XL, il cui display LTPO OLED da 6,8 pollici raggiunge 2679 nits, rendendolo il pannello più luminoso tra quelli testati. La tecnologia HDR10+ e l’adaptive refresh rate (1-120Hz) offrono un’esperienza visiva immersiva. Tuttavia, manca il rivestimento anti-riflesso presente sul Samsung, un aspetto che potrebbe influire sulla leggibilità in esterni.

OnePlus 12

Per ultima ma non meno importante, ecco OnePlus 12. Questo smartphone è al momento l’opzione più conveniente tra i flagship, ma comunque con un display ottimo. Il pannello è un LTPO OLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e luminosità massima di 2176 nits. Grazie alla tecnologia PWM a 2160Hz, è ideale per utenti con occhi sensibili, riducendo l’affaticamento visivo.