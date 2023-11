Motorola in grande spolvero: gli AFFARI TOP con il Black Friday

Il 2023 di Motorola è da incorniciare: lo storico brand alato sta raccogliendo consensi grazie ai suoi smartphone di qualità e proposti a prezzi per nulla spropositati. Per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo Android con performance solide e design di qualità, questo è il momento giusto per investire.

Nel giorno del “vero” Black Friday, sono diversi gli smartphone Motorola di interesse. Li trovi elencati di seguito, a partire dal pieghevole Razer 40 Ultra, scontato di 300€ rispetto al prezzo di listino.

Black Friday 2023: gli smartphone Motorola in offerta su Amazon

RAZR 40 Ultra

Motorola edge 40 NEO

Motorola edge 30 NEO

Moto g14

Moto e32s

