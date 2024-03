Smartphone pieghevoli al potere, quanti modelli in arrivo nel 2024

La presentazione di tanti telefoni nella parte finale del 2023 ha acceso la miccia che è in procinto di essere ravvivata da altri dispositivi. Parlando del futuro del mercato degli smartphone, il movimento sembra andare dritto in una direzione dove i migliori, almeno lato Android al momento, saranno i pieghevoli.

Le opinioni sulla vicinanza di questo probabile futuro sono abbastanza discordanti, anche perché ci sarebbe bisogno di molti più prodotti appartenenti a tale categoria. Inoltre è fondamentale che questi smartphone siano disponibili a livello globale, dunque anche al di fuori della Cina. Questo momento però potrebbe arrivare molto prima del previsto stando ad alcune indiscrezioni delle ultime ore. Una fonte molto ben informata suggerisce infatti che molti altri foldable verranno lanciati in tutto il mondo quest’anno.

Il 2024 potrebbe essere l’anno degli smartphone pieghevoli

Secondo una fonte molto informata in merito, il 2024 sarà un anno ricco di eventi organizzati per la presentazione di smartphone pieghevoli, con molti di questi pronti ad arrivare in tutto il mondo.

Si prevede che il lancio più grande e di alto profilo per i dispositivi pieghevoli nel 2024 sarà quello di Samsung. L’azienda ha infatti in programma, come tutti sanno, l’arrivo dei suoi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. In questo caso il lancio sarà certamente globale.

Oltre a questi, con grande probabilità arriveranno il OnePlus Open 2 e il suo gemello OPPO Find N5. Per chi se lo sta chiedendo, la risposta è no, non ci sarà l’N4 in quanto le aziende cinesi spesso saltano il numero 4 a causa di alcune credenze culturali. Segue a ruota casa VIVO che lancerà il suo X Flip 2, questo certamente in Cina. Per quanto riguarda invece l’X Fold 3 ci sono grandi probabilità di vederlo sul mercato globale.

Anche Xiaomi si sta preparando: le indiscrezioni parlano sempre più insistentemente del Mix Fold 4, peraltro pronto al lancio in tutto il mondo. A chiudere il discorso ci penserebbe Google Pixel Fold 2. Insomma si prospetta un gran 2024 pieno zeppo di pieghevoli e forse nessuno se lo aspettava.