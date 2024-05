Nel mercato degli smartphone low budget, il Samsung Galaxy A15 è certamente uno di quelli che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con il suo ampio display Super AMOLED da 6,5 pollici e la tripla fotocamera da 50 megapixel, il dispositivo oggi costa in offerta solo 119,90 euro su eBay, spedizione compresa.

Prezzo irrisorio oggi per il Samsung Galaxy A15, smartphone con display Super AMOLED FHD+

Il Galaxy A15 è uno smartphone con retro interamente in plastica e con un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel) per nulla scontato per questa fascia di prezzo. Offre una buona esperienza visiva per la navigazione web, la visione di video e l’utilizzo delle app.

Al cuore dello smartphone con Android 14 c’è un processore octa-core a 2.2GHz, abbinato a 4GB di RAM e 128GB di archiviazione interna. È una configurazione che offre performance fluide per le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo dei social media e lo streaming di contenuti multimediali.

Non passa inosservato il sistema di fotocamere del Samsung Galaxy A15. È composto da una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 5MP, una fotocamera macro da 2MP . La fotocamera anteriore è invece da 13MP è sufficiente per selfie e videochiamate.

La batteria da 5.000mAh garantisce un’autonomia di lunga durata: circa due giorni con un uso tipico. Lo smartphone supporta la ricarica rapida da 15W, che consente di ricaricare la batteria rapidamente quando necessario.

Si segnala infine la presenza di un comodo lettore di impronte digitali sulla cornice laterale destra. È integrato in quella che Samsung definisce “isola”.