Gli smartphone Xiaomi potranno rilevare le telecamere nascoste

In questi giorni sto leggendo un thriller caratterizzato da numerosi colpi di scena. Alla base di uno di questi c’è una telecamera installata segretamente in un appartamento che rivela alla polizia informazioni molto importanti su uno dei protagonisti, che ovviamente non sa di essere spiato. Ebbene, tra la lettura di un capitolo e l’altro, ho scoperto che Xiaomi ha intenzione di regalare ai suoi smartphone una funzione in grado di scovare proprio le telecamere nascoste.

Xiaomi: i suoi smartphone come dispositivi di anti-spionaggio

La notizia arriva da XiaomiTime, secondo cui la versione 2.0 di HyperOS (il sistema operativo di numerosi device del colosso cinese) consentirà agli utenti di effettuare una scansione dell’ambiente circostante per trovare eventuali dispositivi che potrebbero compromettere la loro privacy. A patto però che le telecamere siano connesse alla rete Wi-Fi locale (WLAN). Questa nuova funzionalità di privacy di HyperOS 2.0 sembra ispirarsi a un programma basato su Python precedentemente sviluppato e noto come Ingram.

I due screenshot riportati di seguito rivelano in anteprima la modalità d’uso della feature. Gli utenti, sfruttando la fotocamera dello smartphone Xiaomi, potranno esaminare la stanza in cui si trovano per rilevare dispositivi sospetti. Una vera e propria scansione dell’ambiente, dunque, come quella richiesta per l’utilizzo di molte app AR.

Ma a chi potrebbe servire? Pur essendo abbastanza insolita, questa funzione in grado di rilevare telecamere nascoste potrebbe rivelarsi particolarmente utile per coloro che viaggiano spesso (per lavoro o svago) e che temono che qualcuno possa spiarli a loro insaputa.

Il suo debutto, come già anticipato, sarebbe strettamente legato a HyperOS 2.0. Non ci sono notizie ufficiali in merito, ma l’aggiornamento potrebbe essere rilasciato a ottobre del 2024, ovvero ad un anno di distanza da HyperOS 1.0 (con la serie Xiaomi 14), giunto in sostituzione della MIUI 14.

Xiaomi non è comunque concentrata solo sul software. Di recente ha infatti presentato il Mix Flip, smartphone pieghevole a conchiglia con un display esterno privo di compromessi.