SmartPOS di Nexi in offerta: taglio del 50% sul canone mensile

Strumenti flessibili e convenienti per i pagamenti elettronici diventano sempre più importanti per i commercianti. In questo contesto Nexi ha lanciato un’offerta imperdibile: fino al 31 luglio, puoi ricevere uno sconto del 50% sul canone mensile dei terminali SmartPOS e SmartPOS Mini con Stampante. Il prezzo parte, così, da soli 11,25 euro al mese, consentendo alle imprese di risparmiare notevolmente sui costi operativi.

Le vantaggiose offerte Nexi proseguono con la promozione, attiva fino al 31 dicembre 2024, che assicura zero commissioni sulle transazioni fino a 10 euro, eliminando di conseguenza gli oneri sui piccoli importi.

Servizi inclusi per supportare la tua attività

La gamma SmartPOS di Nexi include diversi servizi, progettati per supportare attivamente le attività commerciali. Tra i principali, segnaliamo:

Pay by link , ovvero la possibilità di accettare pagamenti a distanza inviando un semplice link

Supporto a tutti i metodi di pagamento, inclusi buoni pasto e mance

Possibilità di creare sondaggi personalizzati per ottenere feedback dai clienti

Strumento gratuito Nexi Business per monitorare l'attività sotto ogni aspetto

Accredito in un solo giorno, da quello lavorativo successivo e sul conto corrente

Connettività Wi-Fi e 4G garantita grazie alla SIM integrata con traffico incluso

Assistenza 24/7: supporto telefonico attivo tutti i giorni, compresi sabato e domenica

Pronto intervento: sostituzione gratuita del POS direttamente presso il punto vendita in caso di guasto

Le due opzioni disponibili, SmartPOS e SmartPOS Mini con stampante, offrono soluzioni pensate per le esigenze specifiche dei commercianti. SmartPOS è disponibile a 14,50 euro al mese per i primi 12 mesi, mentre SmartPOS Mini con Stampante a 11,25 euro mensili per un anno, grazie alla promozione in corso che ti permette di tagliare metà prezzo sul canone dei due terminali.