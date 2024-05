Un'app, 41 lingue, nessun abbonamento: Mondly torna in sconto al 95%

Nell’ampio settore delle applicazioni per imparare le lingue, spicca Mondly con la sua promozione: uno sconto del 95% sul piano a vita, disponibile a soli 99,99 euro una tantum, con l’aggiunta di due app bonus disponibili senza costi aggiuntivi – Mondly AR e Mondly Kids. Una promozione imperdibile per chi desidera imparare una nuova lingua o perfezionare le proprie competenze linguistiche.

Caratteristiche e vantaggi di Mondly

Mondly è un’app che vanta oltre 125 milioni di download e ha conquistato anche diversi premi nel corso della sua “carriera”, che ne testimoniano l’efficacia e la qualità. Mondly, infatti, non si limita a offrire esercizi di memorizzazione di vocaboli, ma si basa su una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia. A ciò si aggiungono il chatbot con riconoscimento vocale, i corsi in realtà aumentata e la possibilità di praticare conversazioni reali con madrelingua per migliorare pronuncia e accento.

Oltre all’accesso completo alla piattaforma di apprendimento linguistico di Mondly, questa promozione offre anche due app bonus: si tratta di Mondly AR e Mondly Kids. Mondly AR porta l’apprendimento delle lingue a un livello superiore, consentendo agli utenti di interagire con le parole e le frasi in un ambiente di realtà aumentata. Mondly Kids, invece, è progettata appositamente per i giovani studenti, offrendo un approccio divertente e coinvolgente all’apprendimento delle lingue.

Un altro interessante vantaggio è la possibilità di iniziare il proprio percorso di apprendimento da una qualsiasi delle 41 lingue disponibili. Esercizi, lezioni e risorse saranno tradotti nella lingua desiderata, così da permettere all’utente di seguirli anche nella propria lingua madre, e non solo in italiano o inglese.

Con questa promozione eccezionale, è possibile accedere a tutte e 41 le lingue supportate da Mondly, insieme a due app bonus, Mondly AR e Mondly Kids, il tutto a un prezzo davvero conveniente e, soprattutto, senza alcun abbonamento. Lo sconto è del 95%, il prezzo è di 99,99 euro invece di 1999,99. Una volta acquistata l’app, non dovrai più sostenere alcun costo aggiuntivo.