Anche spendendo poco ci si può aggiudicare uno smartwatch compatibile con iOS e Android e in grado di monitorare sia l’attività fisica che i parametri della salute. Oggi ad esempio l’indossabile Blackview R30Pro costa solo 26€ (anziché 50€), spedizione compresa. È tutto merito del doppio sconto Amazon: quello del 5% è già applicato, e se ne ottiene un altro del 5% applicando manualmente il coupon.

Lo smartwatch di Blackview vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo: approfitta subito del doppio sconto Amazon

Pur non potendo contare su materiali pregiati come quelli che caratterizzano gli Apple Watch e i Samsung Galaxy Watch (ad esempio), l’indossabile smart di Blackview può comunque contare su un design moderno e gradevole alla vista.

Il dispositivo da polso è dotato di un display touch da 1,85″ con una buona visibilità anche all’aperto. I bordi della cassa sono squadrati, e sul fianco destro ci sono la corona digitale e il pulsante di accensione/spegnimento.

L’interfaccia del sistema operativo è chiaramente ispirata a quella di Apple Watch, con elementi personalizzabili e diversi quadranti tra cui scegliere. Anche le icone ricordano molto quelle di watchOS.

Somiglianze a parte, ciò che conta è che questo indossabile è in grado di monitorare oltre 100 sport e soprattutto i parametri della salute: battito cardiaco, qualità del sonno e così via.

Infine, come ogni altro smartwatch degno di questo nome, quando abbinato ad uno smartphone/tablet, può essere utilizzato per controllare la riproduzione di contenuti multimediali, leggere messaggi, consultare le notifiche e via dicendo.

Per soli 26€ (considerando anche lo sconto che si ottiene tramite coupon), il Blackview R30Pro è davvero un acquisto obbligato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.