Poco più di 40€ per uno smartwatch per notifiche, fitness e salute!

Il punteggio di 4,5 stelle su 5 (basato su oltre 3.200 recensioni) dovrà pur significare qualcosa. Questo smartwatch non sarà un top di gamma ma ti consente di ricevere tutte le notifiche più importanti e di monitorare sia l’attività fisica che la salute. Compatibile con iOS e Android, il costo è di soli 41 euro grazie al doppio sconto Amazon. A tal proposito, ricorda che è necessario applicare manualmente il coupon del 20% per il massimo risparmio.

Smartwatch a basso costo per monitorare l’attività fisica e ricevere le notifiche più importanti

Lo smartwatch di Gydom è un dispositivo versatile e con tante funzionalità. Può quindi aiutarti a migliorare il tuo benessere, il tuo stile di vita e anche le modalità con cui ti alleni. Con un design elegante e moderno, questo smartwatch è adatto sia per lui che per lei e offre una vasta gamma di funzioni per soddisfare le esigenze quotidiane.

Al pari di altri indossabili più costosi, monitora la frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tiene traccia della qualità del sonno, funge da contapassi e calcola le calorie bruciate. Insomma, monitora davvero di tutto, e lo fa anche con precisione, come testimoniano i commenti degli utenti che lo hanno acquistato.

Per chi svolge attività sportive, questo dispositivo da polso (impermeabile secondo la certificazione IP68) riconosce ed è in grado di monitorare oltre 100 tipologie di sport, dal ciclismo al nuoto.

Infine, il device si sincronizza con il tuo smartphone e ti permette di ricevere direttamente sul polso le notifiche di app come WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram. Non mancano poi le app preinstallate utili per gestire la riproduzione di contenuti multimediali, controllare da remoto la fotocamera, dare uno sguardo alle previsioni meteo e così via.