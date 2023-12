Lo smartwatch Fossil Gen 6 con Wear OS è oggi protagonista di un’offerta su Amazon a dir poco clamorosa. L’indossabile costa solo 119 euro grazie allo sconto del 60%, spedizione inclusa. Il dispositivo è venduto e spedito da Luzern, venditore professionale con 94% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Il Fossil Gen 6 con Wear OS costa meno di 120€ con lo sconto Amazon del 60%: la spedizione è gratuita

La cassa del Fossil Gen 6 è realizzata in acciaio inossidabile e misura 44 mm. Il display è un AMOLED da 1,28 pollici con una risoluzione di 416 x 416 pixel. Lo smartwatch è alimentato dal processore Snapdragon Wear 4100+, che offre un aumento del 30% delle prestazioni rispetto al suo predecessore. Per quanto riguarda la batteria, l’autonomia è di circa 24 ore (con uso moderato) con un solo ciclo di ricarica.

Compatibile con Android e iOS, lo smartwatch Fossil include utili funzionalità legate al fitness e alle salute, come:

Frequenza cardiaca

Monitoraggio del sonno

Monitoraggio dello stress

Contapassi

Monitoraggio delle calorie bruciate

GPS

Con il supporto a Google Assistant (l’assistente virtuale del colosso di Mountain View), ottime performance e un design premium, i Fossil Gen 6 si presenta come una scelta ottima per chiunque sia alla ricerca di uno smartwatch elegante e completo di ogni funzionalità. Lo sconto del 60%, poi, è un vantaggio non indifferente: è attivo solo su Amazon, meglio approfittarne subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.