Il fatto che non sia dell’ultima generazione non mette assolutamente in discussione la qualità di questo dispositivo, che oggi – grazie ad uno sconto superiore al 60% – è davvero imperdibile. Si tratta del Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46mm, uno smartwatch bello da vedere e che porta con sé tutti quei sensori e quelle funzionalità per avere tutto a portata di polso, ovvero notifiche e dati su salute e fitness.

Su Amazon oggi lo sconto è addirittura del 63%, e questo porta il prezzo il prezzo finale dell’indossabile hi-tech a soli 149 euro, compresa spedizione. È il nuovo minimo storico per l’orologio di Samsung.

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic è un concentrato di tecnologia perfetto per ogni occasione (-63%)

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic (da 46mm in questo caso) coniuga un design elegante con funzionalità all’avanguardia per il fitness e il benessere. Realizzato in acciaio inossidabile, questo smartwatch sprigiona raffinatezza e resistenza, perfetto per accompagnare ogni stile e contesto.

Al di là dell’estetica, il Galaxy Watch4 Classic 46mm vanta un display AMOLED da 1.4 pollici, ampio e luminoso, che offre una visuale eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Il suo touchscreen reattivo permette di navigare tra le funzioni con semplicità e fluidità, mentre la ghiera rotante fisica, caratteristica distintiva del modello Classic, garantisce un controllo preciso e intuitivo.

In qualità di smartwatch il Galaxy Watch4 di Samsung si configura come un vero e proprio assistente per la salute e il benessere. Grazie al sensore bioelettrico BIA integrato, è in grado di effettuare un’analisi completa della composizione corporea, misurando la massa grassa, la massa muscolare e la percentuale di acqua. Inoltre, monitora costantemente la frequenza cardiaca, il ritmo sonno e la pressione sanguigna fornendo dati preziosi per tenere sotto controllo il proprio stato di salute.

Per gli amanti del fitness, il Galaxy Watch4 Classic integra tantissime modalità sportive, permettendo di monitorare e analizzare con precisione le proprie attività. Tra queste, troviamo corsa, nuoto, ciclismo, escursionismo e yoga, con la possibilità di impostare obiettivi personalizzati e ricevere feedback in tempo reale.

Inoltre, l’indossabile permette di ricevere notifiche dallo smartphone, rispondere a chiamate e messaggi, controllare la musica e persino scattare foto direttamente dal polso. La batteria ad alta capacità garantisce un’autonomia di diverse giornate, con la possibilità di ricarica rapida wireless per una maggiore comodità.