SMS: il valore strategico della Ricezione Dedicata per la comunicazione aziendale

A dispetto della popolarità delle più note piattaforme di messaggistica istantanea, come WhatsApp e Telegram, gli SMS continuano a svolgere un ruolo fondamentale nella comunicazione aziendale. Il principale vantaggio risiede nella capacità di raggiungere chiunque, indipendentemente dal dispositivo utilizzato o dall’effettiva disponibilità di una connessione dati.

Essendo un mezzo universale e immediato, gli SMS assicurano che informazioni commerciali, promozioni, notifiche di servizio, conferme d’ordine arrivino tempestivamente a destinazione. Ecco perché per le comunicazioni aziendali, i gateway SMS restano sempre molto richiesti e attuali.

Cos’è il servizio di Ricezione Dedicata di SMS per le aziende

Ehiweb, azienda italiana specializzata in servizi di telecomunicazione e soluzioni digitali per privati e aziende, spiega che la Ricezione Dedicata di SMS, disponibile grazie a piattaforme specializzate come BeSMS, è particolarmente preziosa per chi ha bisogno di gestire in modo strutturato sia l’invio che la ricezione di messaggi, ottimizzando le interazioni e personalizzando le risposte.

A chi è utile la Ricezione Dedicata di SMS

Diverse realtà professionali, dal commercio al pubblico, possono trarre beneficio dalla Ricezione Dedicata, specialmente in quei contesti in cui la comunicazione via SMS rappresenta un canale privilegiato per attività quali:

Partecipazioni a eventi o sondaggi : Gli utenti possono iscriversi o fornire riscontri in tempo reale.

: Gli utenti possono iscriversi o fornire riscontri in tempo reale. Raccolta ordini e prenotazioni : Utili per la gestione di servizi su richiesta come la consegna di prodotti o la prenotazione di strutture ricettive e pasti presso ristoranti.

: Utili per la gestione di servizi su richiesta come la consegna di prodotti o la prenotazione di strutture ricettive e pasti presso ristoranti. Risposte automatiche: Per reagire automaticamente e in tempo zero a richieste di informazioni su orari, disponibilità e condizioni di servizio.

Grazie alla Ricezione Dedicata, è possibile gestire flussi di comunicazione complessi, garantendo la possibilità di automatizzare le risposte e aggiornare i clienti in modo tempestivo.

Come gestire la Ricezione Dedicata degli SMS con la piattaforma BeSMS

Una piattaforma professionale di Ricezione Dedicata come BeSMS di Ehiweb offre modalità flessibili per la gestione degli SMS ricevuti:

Accesso tramite pannello online per monitorare e organizzare i messaggi in arrivo.

per monitorare e organizzare i messaggi in arrivo. Inoltro automatico a email o URL, ideale per l’archiviazione e la distribuzione dei contenuti.

a email o URL, ideale per l’archiviazione e la distribuzione dei contenuti. API di integrazione per connettere il servizio di ricezione SMS a gestionali e CRM aziendali.

Lo strumento di Ricezione Dedicata messo a disposizione da Ehiweb ai suoi clienti aziendali registra tutti i metadati di ciascun SMS ricevuto.

La disponibilità di informazioni come data, ora e numero del mittente, facilitano la gestione, anche automatizzata (si pensi alla possibilità di integrazione con applicazioni, sviluppate internamente, basate sull’intelligenza artificiale), e la risposta in tempi rapidi.

Gli autorisponditori automatici possono essere configurati per rispondere con informazioni personalizzate, gestendo in modo automatico flussi complessi e riducendo i tempi di attesa.

Caratteristiche e vantaggi della Ricezione Dedicata

Il servizio di Ricezione Dedicata BeSMS poggia il suo funzionamento su un numero esclusivo per le comunicazioni, potenziando le capacità di risposta e assicurando la ricezione puntuale degli SMS, anche in volumi elevati.

Ehiweb fornisce al cliente una SIM dedicata (M2M, machine-to-machine). A differenza delle SIM tradizionali per smartphone, una SIM M2M è utilizzata negli ambiti in cui i dispositivi devono scambiarsi informazioni automaticamente. In alternativa, è possibile usare una propria SIM tradizionale, assicurandosi di avere sempre credito a sufficienza.

La velocità di ricezione degli SMS è variabile: si parte da 1 SMS ogni 5 secondi, ma è possibile richiedere incrementi fino a 100 SMS al secondo, quando si prevedono volumi di traffico particolarmente intensi.

Ehiweb BeSMS supporta la ricezione e la conseguente gestione di un numero illimitato di SMS. I messaggi, a seconda delle specifiche preferenze ed esigenze del cliente, possono essere ricevuti in un pannello Web, via email o elaborati tramite API (Application Programming Interface). Quest’ultima opzione è essenziale per tutte le realtà che devono elaborare gli SMS tramite una piattaforma proprietaria o di concerto con altre applicazioni.

Conclusioni

Gli SMS rappresentano ancora un canale strategico e affidabile per le aziende che desiderano stabilire una comunicazione diretta, sicura e immediata con i propri clienti.

L’uso della Ricezione Dedicata BeSMS permette di sfruttare questo canale in modo ancora più efficace, garantendo alle aziende un numero esclusivo per raccogliere adesioni, conferme e risposte da parte dei clienti in tempo reale e senza complicazioni tecniche. In un mercato in cui la velocità e la precisione delle risposte sono sempre più determinanti, integrare un servizio di invio e ricezione SMS professionale come BeSMS offre la possibilità di migliorare il customer care, rafforzare la brand loyalty e facilitare l’automazione delle comunicazioni.

In collaborazione con Ehiweb