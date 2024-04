Soli 2,29€/mese per una VPN: è l’offerta di Surfshark

L’era digitale odierna sta chiamando gli utenti a una maggiore responsabilità nella protezione dei propri dati. Non solo antivirus, quindi, ma anche servizi VPN validi come quello di Surfshark. Chiunque stia usando questo servizio, si sta rendendo conto sulla sua efficacia in fatto di protezione della privacy. Adesso, con un prezzo di soli 2,29€/mese, anche gli altri utenti dovrebbero accodarsi.

Offerta di Surfshark: sconto dell’85%, costo VPN a soli 2,29€/mese

Prova a immaginare questo: navigazione online senza che nessuno sappia dove vai o cosa fai. Niente hacker o istituzioni a monitorare i tuoi click, nessun sito web bloccato e nessuna azienda a raccogliere i tuoi dati per venderli al miglior offerente. Proprio questo riesce a fare Surfshark VPN.

Grazie alla sua crittografia di livello militare, i tuoi dati sono al sicuro come in una cassaforte. La sua politica no-log garantisce che nessuno, nemmeno Surfshark stesso, sappia cosa fai online.

Surfshark è anche libertà. Grazie alla rete di oltre 3.200 server in 65 paesi, puoi aggirare qualsiasi blocco geografico e accedere a contenuti in streaming da tutto il mondo. Finalmente potrai guardare le tue serie preferite in anteprima, indipendentemente da dove ti trovi.

Inoltre, puoi utilizzare la VPN su tutti i tuoi dispositivi, da PC e smartphone a Smart TV e FireTV. E se hai bisogno di una protezione ancora più completa, puoi scegliere il bundle Surfshark One, che include anche un potente antivirus e anti-malware.

Tutto questo a un prezzo davvero eccezionale, grazie allo sconto dell’85% sul piano biennale e 2 mesi gratuiti. Se preferisci l’abbonamento annuale, il prezzo è comunque conveniente: 2,99 euro al mese con 2 mesi gratuiti.

Cosa aspetti? Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di navigare sicuro, libero e senza limiti. Visita il sito ufficiale di Surfshark tramite il bottone qui sotto e sottoscrivi l’abbonamento biennale a 2,29€/mese.