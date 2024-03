Solo 189€ per questo mini PC con chip Intel e 16GB di RAM (-34%)

Se hai poco spazio sulla scrivania ma hai comunque bisogno di una macchina che ti consenta di svolgere in modo fluido attività come navigazione web, lavoro con Office e streaming, allora sei nel posto giusto. Il NiPoGi AK1 Plus è un mini PC con processore Intel, ben 16GB di RAM e tutte le porte di cui potresti aver bisogno durante l’uso.

Ti stai chiedendo quanto costa questo piccolo concentrato di tecnologia, vero? Solo 189 euro (spedizione compresa), ma solo perché al momento è attivo uno sconto del 34%.

Produttività senza occupare spazio: il mini PC con processore Intel è scontato del 34%

Il NiPoGi AK1 Plus è un vero mini PC, come confermano le dimensioni (51.5 x 128 x 128 mm). Nonostante il design compatto, questa macchina nasconde al suo interno un bel po’ di sorprese. Lo chassis è in plastica dura, di qualità, con una griglia accattivante e retroilluminata che serve a far circolare l’aria. Che poi, a dir la verità, l’AK1 Plus è molto silenzioso ed è davvero difficile che si surriscaldi.

Ciò che si nasconde sotto la scocca è una scheda tecnica interessante:

Processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione fino a 3,4GHz

16GB di RAM DDR4

512GB di archiviazione su SSD di tipo M.2

Essendo dotato di un bel po’ di porte per utilizzare accessori e periferiche, il Mini PC si NiPoGi si presta a molteplici utilizzi: lavoro d’ufficio, navigazione in rete, email e social network. Ma è assolutamente valido anche come dispositivo per l’intrattenimento, da installare in salotto collegandolo al televisore.

A proposito di connettività, c’è tutto o quasi:

1 porta USB-A 3.0

2 porte USB-A 2.0

2 porte HDMI con supporto al 4K

1 porta Ethernet

1 porta jack da 3,5mm per collegare cuffie o altoparlanti

Per aggiudicarti il computer NiPoGi “che sta nel palmo di una mano” a meno di 190 euro non devi fare altro che aggiungerlo al carrello e completare l’acquisto. Lo sconto è infatti già applicato da Amazon.