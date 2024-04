Solo 19 EURO per gli auricolari di Xiaomi che battono gli AirPods

Semplici e potenti allo stesso tempo gli auricolari wireless Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono diventati oggi il prodotto del mese su Amazon. Chi le ha utilizzate si è ritrovato improvvisamente al cospetto di un paio di cuffiette talmente potenti da non sembrare così economiche.

Costano talmente poco da suscitare qualche sospetto, ma vi garantiamo che non ci sono problemi: hanno tutte le caratteristiche tecniche degne di un paio di auricolari top. Amazon garantisce l’acquisto di questo prodotto di Xiaomi per una somma di 19,99 € grazie al 33% di sconto. Sono due gli anni di garanzia e basta attendere due giorni per riceverli a casa.

Questi auricolari sono impermeabili: compra i Redmi Buds 4 Active adesso

Con driver dinamici da 12 mm e soprattutto con la ricarica rapida, il comfort e la praticità sono le basi di questi auricolari Redmi Buds 4 Active di Xiaomi. I gommini in-ear offrono un gran comfort e c’è anche l’impermeabilità agli schizzi d’acqua. La cancellazione del rumore durante le chiamate, disponibile grazie alla presenza di microfoni di ultima generazione, è sorprendente. Lo è in realtà anche l’autonomia che si spinge fino a 28 ore.

In breve, giunti alle dovute conclusioni, siamo di fronte ad uno dei prodotti best-buy di questa settimana su Amazon. Gli auricolari Redmi Buds 4 Active di Xiaomi hanno fatto registrare un grand aumento di vendite per via del prezzo, consentendo anche ai più scettici di testarne le indiscutibili qualità. Coloro che li hanno provati riferiscono di avere l’impressione che si tratti di un prodotto molto più costoso, anche se oggi ha un prezzo che scende sotto i 20 €.

Queste cuffiette infatti danno grande comfort, prestazioni sonore e permettono anche di affidarsi ad un buon risparmio. Lo sconto del 33% garantisce un prezzo di soli 19,99 € compreso di due anni di garanzia e di spedizione rapida.