Solo 200 euro per il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook su Amazon

Svariati computer portatili sono scesi di prezzo in quest’ultimo periodo, dando opportunità di acquisto anche a coloro che non volevano spendere un capitale. Amazon è il posto perfetto dove cercare, siccome i modelli disponibili sono davvero tanti. Lenovo è sicuramente uno dei brand più attivi in tal senso e lo dimostra con un prodotto in particolare oggi in sconto.

Si tratta del famoso IdeaPad 3, design ormai super conosciuto in giro ma che oggi arriva in promo nella sua versione Chromebook. Esatto: l’impatto visivo sarà il solito offerto dal celebre modello di Lenovo, ma con a bordo il famoso sistema operativo ChromeOS.

Grazie ad uno sconto del 34%, si avrà una riduzione del prezzo di ben 120 €. Basterà spendere 229 € per portare a casa un computer performante al punto giusto e con due anni di garanzia. Qualora non dovesse essere di vostro gradimento avrete fino al 31 gennaio 2024 per restituirlo.

Amazon offre il Chromebook di Lenovo in sconto, costa il 34% in meno

Si parte da un display full HD da 15,6″ di ampiezza, passando poi ad un hardware capeggiato dal processore Intel Celeron N4500.

Il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook consente inoltre di avere 4 GB di memoria RAM a disposizione e 64 GB espandibili di memoria interna. È dotato di Wi-Fi 6 e del celebre sistema operativo ChromeOS.

In conclusione, le caratteristiche tecniche potrebbero non entusiasmare chi legge. C’è però un appunto importantissimo da fare che riguarda proprio i Chromebook in generale: quel che vedete non è come sembra.

Questi prodotti infatti non necessitano di un hardware super performante per essere fluidi e potenti. Il sistema operativo ChromeOS è talmente leggero da farsi bastare quel che avete letto nel paragrafo precedente.

Oggi il prezzo scende del 34% e consente un gran risparmio a chi desidera questo prodotto di Lenovo. Lo pagherete solo 229 €.

