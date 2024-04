Solo 8 EURO per la pen DRIVE DataTraveler 3.2 da 128 GB, è un REGALO

Un grande sconto può interessare chi ama trasportare con sé i propri dati più preziosi o immagazzinarli per non perderli mai. Amazon mette in sconto oggi il flash drive USB di Kingston più amato, la pen drive DataTraveler Exodia DTX, in grado di garantire ben 128 GB di memoria.

Con uno sconto del 55%, si può portare a casa per soli 8,90 € e con un anno di garanzia. La spedizione è prevista in circa una settimana da parte di un venditore di terze parti molto affidabile.

La Kingston DataTraveler 3.2 è magnifica: ha 128 GB di memoria

Esteticamente parliamo della classica pen drive, quella che offre un corpo completamente coperto da una scocca brandizzata. Il flash drive in questione è stato realizzato da Kingston con l’intento di risultare facile da trasportare ma soprattutto di essere capiente e rapido.

Con i suoi 128 GB assicura il trasporto dei dati in gran quantità, anche per chi ama stoccarli. L’aspetto sorprendente è la gran velocità di cui è dotata, siccome ad influire è lo standard USB 3.2, in grado di trasmettere i dati con rapidità assurda.

Il vero punto di forza sta proprio nella portabilità, siccome questo drive DT Exodia integra un’asola molto ampia che può essere agganciata a qualsiasi portachiavi o laccetto. Ovviamente non c’è alcun problema di compatibilità in quanto supporta sia lo standard USB 2.0 che il 3.0, oltre al suo 3.2 nativo.

Oggi Amazon sorprende il pubblico proponendo uno sconto eccezionale chiaramente in collaborazione con un venditore di terze parti molto affidabile. La pen drive Kingston DataTraveler Exodia DTX è in sconto del 55% con un prezzo finale di soli 8,90 €. Bisogna attendere più o meno una settimana per riceverla a casa ma spesso arriva anche in circa quattro giorni.