SOLO per OGGI il Kindle Paperwhite è IN PROMO su Amazon!

Se sei un lettore accanito oppure non sai proprio cosa regalare ad un appassionato di lettura ecco la promo di cui hai assolutamente bisogno: acquista ora su Amazon Kindle Paperwhite ad un prezzo scontato.

Amazon ti da anche la possibilità di dilazionare la spesa usufruendo del servizio Cofidis. In questo modo puoi pagare in piccole e comode rate mensili a tasso zero per non risentire degli acquisti natalizi.

Kindle Paperwhite: ora con uno schermo più grande e tonalità di luce regolabile

Ora con schermo più grande da 6,8 pollici e bordi più sottili, tonalità della luce regolabile, fino a 10 settimane di durata della batteria e il 20% più rapido nel voltare le pagine rispetto alla generazione precedente.

Pensato per la lettura, con uno schermo antiriflesso da 300 ppi e bordi sottili, per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole. Tantissimi libri da leggere ovunque, salva migliaia di libri e portali sempre con te. Una singola ricarica del dispositivo tramite USB-C dura settimane, non solo poche ore.

Non affatica gli occhi, la tonalità della luce dello schermo è regolabile, da bianco ad ambra. Resistente all’acqua (IPX8), per leggere e rilassarti in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno. Il tuo Kindle è testato per resistere a immersioni accidentali in acqua.

Acquista un Kindle Paperwhite e iscriviti a Kindle Unlimited: ricevi 3 mesi di abbonamento gratuiti. Sfrutta l’accesso illimitato a milioni di libri. Leggi dove e quando vuoi, su qualsiasi dispositivo.

Prendilo su Amazon ad un prezzo scontato!