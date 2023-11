Sony: le cuffie Bluetooth top di gamma sono scontate del 48%!

Su Amazon ogni giorno ci sono occasioni per risparmiare, anche su prodotti di alta fascia. Oggi, ad esempio, è attivo uno sconto del 48% che porta a 199€ (da 380€) il prezzo delle cuffie wireless Sony WH-1000XM4 con cancellazione del rumore e connessione multipoint. Affare? Per gli audiofili e in ottica Natale, assolutamente sì!

Qualità da vendere: le cuffie Bluetooth di Sony garantiscono performance di alta fascia

Le Sony WH-1000XM4 hanno un design sobrio e minimalista, con una struttura in alluminio e pelle sintetica. Ogni padiglione ospita un driver dinamico da 40 mm e due microfoni per la cancellazione del rumore e le chiamate vocali. Le cuffie sono dotate anche di un sensore di prossimità che mette in pausa la musica quando non sono indossate.

Compatibili con la maggior parte dei sistemi operativi (compresi iOS e Android), le cuffie offrono un’autonomia di ascolto di fino a 30 ore con la cancellazione del rumore attivata, o fino a 38 ore con la cancellazione del rumore disattivata. La custodia, poi, offre altre 2 cicli di ricarica.

Le cuffie WH-1000XM4 consentono all’utente proprietario di comunicare con l’assistente vocale del proprio dispositivo (Google Assistant, Alexa, Siri), supportano la Modalità Trasparenza (perché in alcuni casi è fondamentale ascoltare i suoni dell’ambiente circostante) e consentono di personalizzare l’equalizzazione dell’audio utilizzando l’apposita app per iOS e Android.

Con un audio senza sbavature e feature come cancellazione del rumore ed equalizzazione del suono personalizzabile, le cuffie Sony sono tra le migliori della categoria. Per questo motivo, potrebbe rivelarsi un enorme errore non approfittare del super sconto del 48% attivo su Amazon in queste ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.